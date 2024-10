Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) La scorsa notte un ragazzo di 15anni è stato accoltellato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici all’Uci Cinema di Casoria. Adesso è ricoverato all’ospedale del mare, il fendente gli ha trafitto il fegato e i medici stanno valutando un’operazione nelle prossime 48 ore. Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo Da L'articolo Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Casoria, rissa al centro commerciale: 15enne accoltellato senza motivo Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La scorsa notte un ragazzo di 15anni è statomentre si trovava in compagnia di alcuni amici all’Uci Cinema di. Adesso è ricoverato all’ospedale del mare, il fendente gli ha trafitto il fegato e i medici stanno valutando un’operazione nelle prossime 48 ore.alDa L'articoloalTeleclubitalia.

