Cambia la guida tecnica ma non il risultato: Savino Del Bene da tre punti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-15, 25-21, 25-15) Savino DEL Bene: Magnani (L2) n.e., Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova n.e., Ognjenovic n.e., Bajema 2, Graziani n.e., Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi n.e., Gennari 3. All.: Gaspari M. BARTOCCINI PERUGIA: Gryka 5, Traballi (L2), Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia, Bartolini, Cogliandro n.e., Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. All. Giovi A. ARBITRI: Armandola – Boris FIRENZE – Cambia la guida tecnica ma non il risultato per la Savino del Bene Scandicci che centra il terzo successo di fila con Perugia. Per l’occasione, invitati d’eccezione gli olimpionici Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri, entrambi reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024, e celebrati per i traguardi sportivi raggiunti. Corrieretoscano.it - Cambia la guida tecnica ma non il risultato: Savino Del Bene da tre punti Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)DelScandicci – Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-15, 25-21, 25-15)DEL: Magnani (L2) n.e., Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova n.e., Ognjenovic n.e., Bajema 2, Graziani n.e., Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi n.e., Gennari 3. All.: Gaspari M. BARTOCCINI PERUGIA: Gryka 5, Traballi (L2), Orlandi, Sirressi (L1), Pecorari, Ricci 1, Recchia, Bartolini, Cogliandro n.e., Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. All. Giovi A. ARBITRI: Armandola – Boris FIRENZE –lama non ilper ladelScandicci che centra il terzo successo di fila con Perugia. Per l’occasione, invitati d’eccezione gli olimpionici Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri, entrambi reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024, e celebrati per i traguardi sportivi raggiunti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detrazioni fiscali 2025 : cosa cambia e chi ne beneficerà - Inoltre, la detrazione per i figli a carico si rimodulerà in base al reddito della famiglia, con aliquote che aumenteranno progressivamente per chi ha più di un figlio, rafforzando le misure di sostegno economico. L'articolo Detrazioni fiscali 2025: cosa cambia e chi ne beneficerà sembra essere il primo su VelvetMag. (Velvetmag.it)

Manovra 2025 - cosa cambia su lavoro e fisco : bitcoin - maxideduzioni su lavoro - fringe benefit per chi si sposta - Ecco una sintesi di alcune delle misure sul fronte lavoro e sul fronte fiscale che compariranno nel testo del ddl di bilancio. * MAXIDEDUZIONE. La manovra 2025 dà una nuova spinta all’occupazione, rispolverando misure già collaudate, come il bonus assunzioni al 120%, ma allungandole nel tempo, con la stessa prospettiva pluriennale con cui il governo ha voluto stabilizzare anche il taglio del ... (Gazzettadelsud.it)

Manovra - detrazioni : meno benefici per single e coppie senza figli a carico. Il tema del quoziente familiare - cosa cambia - Il quoziente familiare che verrà introdotto in Manovra premia chi ha figli. Per i single e le coppie, per le famiglie senza figli, o senza figli a carico, gli importi detraibili si... (Ilmessaggero.it)