Calcio: Inter. Elongazione agli adduttori per Calhanoglu (Di lunedì 21 ottobre 2024) La situazione sarà valutata giorno dopo giorno. MILANO - Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un'Elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

