Calcio, il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo un avvio di stagione da incubo, il Monza batte un colpo ed espugna il ‘Bentegodi’ battendo 3-0 l’Hellas Verona nel posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio maschile. Si tratta del primo successo in questo campionato per la squadra brianzola, che balza dall’ultimo posto in classifica alla zona salvezza virtuale in 16ma piazza (+1 sul Genoa terzultimo), mentre gli scaligeri restano nel gruppo delle dodicesime a +3 sulla zona rossa. Partenza lanciata del Monza, che passa in vantaggio dopo soli 9 minuti con la terza rete stagionale in campionato di Dany Mota, bravo a battere Montipò su assist di Caprari con uno splendido destro al volo. L’Hellas prova a reagire e crea almeno un paio di occasioni importanti nella seconda metà del primo tempo, andando però all’intervallo sotto 1-0. Oasport.it - Calcio, il Monza rifila un netto 3-0 in trasferta al Verona e trova la sua prima vittoria stagionale in Serie A Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo un avvio di stagione da incubo, ilbatte un colpo ed espugna il ‘Bentegodi’ battendo 3-0 l’Hellasnel posticipo dell’ottava giornata dellaA 2024-2025 dimaschile. Si tratta del primo successo in questo campionato per la squadra brianzola, che balza dall’ultimo posto in classifica alla zona salvezza virtuale in 16ma piazza (+1 sul Genoa terzultimo), mentre gli scaligeri restano nel gruppo delle dodicesime a +3 sulla zona rossa. Partenza lanciata del, che passa in vantaggio dopo soli 9 minuti con la terza retein campionato di Dany Mota, bravo a battere Montipò su assist di Caprari con uno splendido destro al volo. L’Hellas prova a reagire e crea almeno un paio di occasioni importanti nella seconda metà del primo tempo, andando però all’intervallo sotto 1-0.

