Bitcoin, la Lega propone di cancellare dalla manovra l'aumento delle tasse sulle rendite (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Carroccio prepara un emendamento contro l'aumento dal 26% al 42% dell'imposta sulle plusvalenze delle criptovalute Wired.it - Bitcoin, la Lega propone di cancellare dalla manovra l'aumento delle tasse sulle rendite Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Carroccio prepara un emendamento contro l'dal 26% al 42% dell'impostaplusvalenzecriptovalute

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centemero(Lega) - su bitcoin possibili modifiche in Parlamento - Aumentare la tassazione "è controproducente perché spinge al sommerso, mentre noi vogliamo tutelare i piccoli risparmiatori, accompagnare un mercato in crescita, che è il futuro ed è usato da tanti italiani. Inoltre c'è un tema di allineamento geopolitico: noi lavoriamo con Musk e sosteniamo Trump e la loro posizione è chiara". (Quotidiano.net)

Centemero(Lega) - su bitcoin possibili modifiche in Parlamento - Aumentare la tassazione "è controproducente perché spinge al sommerso, mentre noi vogliamo tutelare i piccoli risparmiatori, accompagnare un mercato in crescita, che è il futuro ed è usato da tanti italiani. E' possibile che la norma cambi? "Sembra di sì", spiega il deputato della Lega Giulio Centemero, interpellato dall'ANSA: "La posizione di tutta la Lega è in questo senso". (Quotidiano.net)