Biglietti aerei low cost: ecco i due giorni della settimana in cui i voli sono più vuoti e i prezzi dei biglietti più bassi

I documenti interni delle compagnie aeree mostrano che martedì e mercoledì sono i giorni in cui gli aerei volano con un minore tasso di riempimento, e questo spesso si riflette sulle tariffe più basse. Martedì e mercoledì sono i giorni in cui gli aerei in Europa decollano mediamente più vuoti. Il terzo giorno della settimana, mercoledì, mostra i dati più bassi in termini di prenotazioni e imbarchi. Un'analisi dei documenti interni di una decina di compagnie aeree, sia tradizionali che low cost, e dei dati forniti da alcuni aeroporti italiani ha rivelato questo interessante trend. Tra "load factor" e tariffe Il "load factor" è la percentuale dei sedili venduti su ogni volo e rappresenta un dato cruciale per le compagnie aeree.

