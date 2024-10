Basciano “irriconoscibile” in TV: parla l’amico, ecco la spiegazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pubblico si interroga su cosa sia successo a Alessandro Basciano: il suo volto appare “irriconoscibile”. ecco la spiegazione! L'articolo Basciano “irriconoscibile” in TV: parla l’amico, ecco la spiegazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Basciano “irriconoscibile” in TV: parla l’amico, ecco la spiegazione Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il pubblico si interroga su cosa sia successo a Alessandro: il suo volto appare “”.la! L'articolo” in TV:laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ecco cosa gli è successo”. Alessandro Basciano “troppo rifatto” - la verità sul suo ‘nuovo’ aspetto - Riguardo al suo rapporto con Sophie, ha aggiunto: “Non stiamo insieme al momento ma non vedo le nostre strade del tutto separate. Quando Silvia Toffanin, conduttrice del programma, gli ha chiesto se fosse ancora innamorato di Sophie, Basciano ha risposto enigmaticamente: “Ho parlato tutto il tempo di lei… Tu cosa dici?”. (Caffeinamagazine.it)

Sophie Codegoni e la verità su Alessandro Basciano «Non stiamo insieme» : ecco cosa è successo - Nel corso dell’intervista, l’ex tronista ha spiegato che lei e Alessandro non sono più una coppia, ma hanno imparato a rispettarsi e a condividere il loro impegno come genitori. I due, che hanno provato più volte a tornare insieme per il bene della figlia Celine, hanno capito che la loro relazione sentimentale non funziona più, ma questo non significa che non abbiano trovato un nuovo modo di ... (Donnapop.it)

Basciagoni - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano : ritorno di fiamma? Ecco come stanno davvero le cose – VIDEO - . Le sue parole su Instagram alimentano le speranze dei fan, ma la diretta interessata racconta la verità a Verissimo. Deianira Marzano commenta un possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. rticolo Basciagoni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: ritorno di fiamma? Ecco. (Blogtivvu.com)