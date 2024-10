Liberoquotidiano.it - Assolombarda, Spada: "Nostra impresa motore che aggancia Italia a cuore Europa"

(Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Un'del fare, autonoma, che mantenga saldi i suoi pilastri di democrazia liberale, cultura del mercato, welfare. Un continente che non si risparmi mai per rafforzare la sicurezza industriale e la competitivit√†. E la√® ilchel'aldell'‚ÄĚ. Lo ha detto il presidente di, Alessandro, nella sua relazione presso l'Aula Magna dell'Universit√† Bocconi, a Milano, durante l'Assemblea 2024 di. ‚ÄúL'Unione europea - ha aggiunto il presidente di- √® il perimetro minimo di azione e ragionamento ma occorre realizzare una nuova strategia industriale che superi gli ostacoli che hanno limitato la crescita negli ultimi 30 anni. In questo secolo, del resto, l'perde terreno: nel 1990 l'Unione Europea, infatti, valeva oltre il 23% del Pil mondiale. Oggi √® al 14%‚ÄĚ.