Asrem | nuova opportunità di assunzione per medici in pediatria e neonatologia

Il Piano triennale 2022-2024 dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha come obiettivo principale il potenziamento delle risorse umane nel settore della salute. Tra le priorità si evidenzia la necessità di reclutare 20 medici nella specializzazione di pediatria-neonatologia. Tuttavia, nonostante i bandi di concorso attivati, la carenza di personale continua a pesare sulla qualità dei servizi sanitari. Per affrontare questa criticità, Asrem ha recentemente descritto una nuova strategia di assunzione, invitando professionisti qualificati a presentare la propria candidatura. La situazione attuale del reclutamento in Asrem Il problema della carenza di medici nel settore della pediatria e della neonatologia è un tema che ha guadagnato crescente attenzione nel Molise.

