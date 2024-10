Lapresse.it - Arresti ultras, nelle carte dell’inchiesta anche il figlio di Dell’Utri: “socio in affari” di ‘Sandokan’

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’èMarcodell’ex fondatore di Forza Italia Marcello, fra gli imprenditori incon i capidel Milan. È quanto emerge dagli atti del secondo filone d’inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato che la scorsa settimana ha portato in carcere Daniele Cataldo, il braccio destro del capo della curva Sud Luca Lucci, per associazione a delinquere e per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019 in via Cadore a Milano.