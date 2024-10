Arrestato ras dei Casalesi ricercato da 3 mesi (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha Arrestato Salvatore Orabona, di Trentola Ducenta, elemento di spicco del clan dei Casalesi.Orabona, già collaboratore di giustizia, era sfuggito all'arresto a luglio quando la procura generale della Corte d'Appello di Napoli aveva spiccato un ordine per la carcerazione Casertanews.it - Arrestato ras dei Casalesi ricercato da 3 mesi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Polizia di Stato haSalvatore Orabona, di Trentola Ducenta, elemento di spicco del clan dei.Orabona, già collaboratore di giustizia, era sfuggito all'arresto a luglio quando la procura generale della Corte d'Appello di Napoli aveva spiccato un ordine per la carcerazione

