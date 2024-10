Arrestato il marito della tiktoker “Antonella Boutique”. Inseguimento a Secondigliano: trovati droga e soldi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arrestato Giovanni Staiano, 36 anni, noto per essere il marito di Antonella Manfregola, tiktoker da oltre 100mila follower. Staiano, fermato dopo un Inseguimento, è stato trovato in possesso di cocaina e soldi. Fanpage.it - Arrestato il marito della tiktoker “Antonella Boutique”. Inseguimento a Secondigliano: trovati droga e soldi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Giovanni Staiano, 36 anni, noto per essere ildi Antonella Manfregola,da oltre 100mila follower. Staiano, fermato dopo un, è stato trovato in possesso di cocaina e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato il marito della tiktoker “Antonella Boutique”. Inseguimento a Secondigliano: trovati droga e soldi - Arrestato Giovanni Staiano, 36 anni, noto per essere il marito di Antonella Manfregola, tiktoker da oltre 100mila follower ... (fanpage.it)

La fuga e il lancio di cocaina. Arrestato il marito di Antonella "Boutique" - A finire con le manette ai polsi Giovanni Staiano. La moglie, la nota influencer che spopola su TikTok, estranea alla vicenda ... (ilgiornale.it)

Il marito della nota tiktoker in fuga per le vie della città : arrestato per droga - Una folle corsa in auto per le strade affollate del centro si è conclusa con l'ammanettamento di Staiano con l'accusa di possesso di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ... (today.it)