AlbaniaUe | norme Italia seguano Unione

Albania,Ue: norme Italia seguano Unione (Di lunedì 21 ottobre 2024) 13.16 "Siamo a conoscenza della sentenza in Italia e siamo in contatto con le autorità Italiane". Così una portavoce Ue sul caso dei 12 migranti in Albania che il Tribunale di Roma ha fatto rientrare "A essere applicato è il diritto nazionale-ha aggiunto-ma anche standard legali di protezione internazionale forniti dal diritto Ue.Tutte le misure devono essere conformi col diritto Ue e non devono indebolirlo". Sui Paesi terzi sicuri: "Non c'è lista Ue, gli Stati membri hanno liste nazionali. E' previsto che ci lavoreremo". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 13.16 "Siamo a conoscenza della sentenza ine siamo in contatto con le autoritàne". Così una portavoce Ue sul caso dei 12 migranti in Albania che il Tribunale di Roma ha fatto rientrare "A essere applicato è il diritto nazionale-ha aggiunto-ma anche standard legali di protezione internazionale forniti dal diritto Ue.Tutte le misure devono essere conformi col diritto Ue e non devono indebolirlo". Sui Paesi terzi sicuri: "Non c'è lista Ue, gli Stati membri hanno liste nazionali. E' previsto che ci lavoreremo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia, sì all'Ue in testa al 50,3% - In Moldavia è passato in vantaggio il sì nel referendum sul quesito per inserire l'obiettivo di aderire all'Ue nella Costituzione. Mancano 19 seggi,ma il sì è matematico: è a 50,31% contro il 49,69% ... (servizitelevideo.rai.it)

Truffa,M.Rosaria Boccia indagata a Pisa - 12.15 Maria Rosaria Boccia è indagata per truffa dalla Procura di Pisa. I fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale relativo a un immobile, avvenuta nel 2021",spiega l ... (servizitelevideo.rai.it)

L'entusiasmo per il protocollo Italia-Albania in Ue è già scemato. La sfida demografica - Nell’Ue si assiste a un fiorire di idee vecchie e nuove per deportare non solo migranti irregolari, ma anche richiedenti asilo. I problemi dell’opzione “return hub” e un paradosso: secondo i dati non ... (ilfoglio.it)