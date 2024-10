Al via la mensa scolastica con prodotti a chilometro zero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al via il servizio di mensa scolastica a Vitulazio, con centro di cottura interno. I pasti che verranno somministrati non giungeranno più da cucine esterne e i prodotti utilizzati saranno a chilometro zero.Un obiettivo portato avanti con caparbietà dall'amministrazione comunale guidata dal Casertanews.it - Al via la mensa scolastica con prodotti a chilometro zero Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al via il servizio dia Vitulazio, con centro di cottura interno. I pasti che verranno somministrati non giungeranno più da cucine esterne e iutilizzati saranno a.Un obiettivo portato avanti con caparbietà dall'amministrazione comunale guidata dal

Monreale - arriva il finanziamento per la nuova mensa scolastica di Pioppo - Il Comune di Monreale ottiene un finanziamento di 51 mila euro dal MIM per la costruzione di una nuova mensa scolastica presso la scuola Margherita di Navarra di Pioppo (Monrealelive.it) . (Monrealelive.it)

Mensa scolastica coi fondi Pnrr - il sindaco : "I giovani al centro della nostra azione amministrativa" - Il Comune di Falciano del Massico è destinatario di un fondo Pnrr di quasi 397mila euro che serviranno per la realizzazione della nuova mensa scolastica per i plessi di via Ponticelli. "Un progetto importante per i nostri studenti della scuola dell'infanzia e primaria che avranno a... (Casertanews.it)

Dugenta - 530mila euro la mensa scolastica. Di Cerbo : “Guardiamo con fiducia al futuro” - Anche questo impegno, voluto, con determinazione, dall’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare, è stato raggiunto. it. . L'articolo Dugenta, 530mila euro la mensa scolastica. Teniamo ai nostri ragazzi, al loro futuro e vogliamo che Dugenta offra loro le condizioni migliori per crescere e restare». (Anteprima24.it)