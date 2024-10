Affittare una casa costa sempre di più: Latina la provincia con il più alto aumento dei prezzi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quanto costa compare o Affittare casa nella provincia di Latina e nel resto del Lazio? A scattare una fotografia sulla situazione del mercato immobiliare regionale, in relazione al terzo trimestre del 2024, Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale Latinatoday.it - Affittare una casa costa sempre di più: Latina la provincia con il più alto aumento dei prezzi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Quantocompare onelladie nel resto del Lazio? A scattare una fotografia sulla situazione del mercato immobiliare regionale, in relazione al terzo trimestre del 2024, Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comprare o affittare casa - ecco le città più care e quelle più economiche - 574€, in quinta Bologna con 1. Le città più care per affittarePer gli appartamenti in affitto, Firenze è al primo posto con un canone medio mensile richiesto di 1. 207€ e la terza Biella con 91. 999€ rispetto alla media dei capoluoghi di 1. 081€. 363€, seguito da Milano con 1. 357€. 892€. 324€, all’ottavo Rieti con 109. (Ildenaro.it)

Affittare senza pensieri - se l'inquilino non paga c'è un fondo di garanzia : il "patto" per la casa - Una ulteriore misura per rispondere concretamente all’emergenza casa che caratterizza anche il nostro territorio colpendo famiglie, giovani coppie e anziani. Dopo che nel mese di aprile l’Unione dei Comuni Valle del Savio ha aderito al Patto per la Casa proposto dalla Regione Emilia-Romagna, a... (Cesenatoday.it)

Comprare o affittare casa - la classifica delle città più e meno convenienti - Lo studio sulle case Sempre più italiani lamentano l’impossibilità di acquistare casa, con conseguente decisione di accontentarsi dell’affitto prima del grande passo. Tra le 10 più care a occupare l’ultimo posto, appunto il decimo, è Venezia, dove il prezzo medio richiesto è di 325mila euro. In mezzo, tra Nord e Sud, ampia scelta. (Quifinanza.it)