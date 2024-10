Achille Costacurta parla per la prima volta: «I miei genitori? I miei nemici!», ecco come sta oggi (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’estate del 2024 è stata vissuta all’insegna delle bravate di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombarti e Billy Costacurta. Cosa ha detto il ragazzo sui suoi genitori? Si è parlato tanto dell’educazione imposta dall’ex Miss Italia e dall’ex calciatore fra le mura domestiche; mentre Martina raccontava di essere dura e di aver spesso trovato lo scontro con suo figlio Achille, Billy – soprannome di Alessandro Costacurta – ha avuto un approccio più morbido nei confronti del ragazzo. Insomma, che la situazione sia sfuggita di mano appare chiaro, ma per quale motivo? Di recente, il protagonista di queste storie ha deciso di prendere la parola e tramite il settimanale DiPiù ha voluto parlare anche del rapporto con i suoi genitori. Cosa ha detto? Le sue parole hanno stupito tutti. Donnapop.it - Achille Costacurta parla per la prima volta: «I miei genitori? I miei nemici!», ecco come sta oggi Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’estate del 2024 è stata vissuta all’insegna delle bravate di, figlio di Martina Colombarti e Billy. Cosa ha detto il ragazzo sui suoi? Si èto tanto dell’educazione imposta dall’ex Miss Italia e dall’ex calciatore fra le mura domestiche; mentre Martina raccontava di essere dura e di aver spesso trovato lo scontro con suo figlio, Billy – soprannome di Alessandro– ha avuto un approccio più morbido nei confronti del ragazzo. Insomma, che la situazione sia sfuggita di mano appare chiaro, ma per quale motivo? Di recente, il protagonista di queste storie ha deciso di prendere la parola e tramite il settimanale DiPiù ha volutore anche del rapporto con i suoi. Cosa ha detto? Le sue parole hanno stupito tutti.

Achille Costacurta - la svolta nella relazione coi genitori : “Non meritavano di soffrire per me” - Anzi. Tuttavia, crescendo ha capito l’importanza del loro ruolo nella sua vita: «Quando sei piccolo vedi tuo padre e tua madre come nemici… All’improvviso cambi». Achille Costacurta e Martina Colombari durante l’esperienza a Pechino Express – notizie. comIn un’intervista rilasciata a Di PiùTv, Achille ha parlato della sua dipendenza dai social network descrivendola come un gioco d’azzardo ... (Notizie.com)

Achille Costacurta - la svolta nella relazione coi genitori : "Non meritavano di soffrire per me"

Il rapporto tra Achille e i suoi genitori non è sempre stato facile. Tuttavia, crescendo ha capito l'importanza del loro ruolo nella sua vita: «Quando sei piccolo vedi tuo padre e tua madre come nemici… All'improvviso cambi».

Achille Costacurta rivela : “Ero dipendente dai social - come in un gioco d’azzardo. Vedevo mio padre e mia madre come nemici” - E il cambiamento è arrivato: “Ho deciso che non meritavano di soffrire per me. Una pressione che lo ha portato a sviluppare una vera e propria dipendenza, come lui stesso ammette: “Non riuscivo a farne a meno, non riuscivo a uscirne“. Oggi, Achille e i suoi genitori hanno un rapporto sereno e complice, basato sulla fiducia e sull’affetto reciproco. (Ilfattoquotidiano.it)