Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen affronterà una vecchia "amica" nel film su Scarlet Witch

Le voci di un film in solitaria su Scarlet Witch circolano da qualche anno a questa parte e, mentre aspettiamo ancora un annuncio ufficiale, tutti i segnali indicano che i Marvel Studios stanno sviluppando un film che darà la ribalta a Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen. Si dice che il progetto punti a un'uscita nel 2026, con gli sceneggiatori di WandaVision e Agatha All Along Jac Schaeffer e Megan McDonnell che presumibilmente stanno lavorando alla sceneggiatura. Ora, lo scooper MTTSH afferma che Wanda affronterà un vecchio avversario sotto forma di Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Siamo ormai a più della metà di Agatha All Along e Harkness è attualmente "alleata" con il figlio di Wanda, Billy Maximoff.

