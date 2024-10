Trofeo delle Regioni di Marcia a Grottammare il Lazio si prende il terzo posto

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 20 ottobre 204 – E’ caduta una fitta pioggia sulle gare giovanili de Ilperdi. A, in provincia di Ascoli Piceno, gli atleti dele del litorale hanno realizzatoottime prestazioni e tanti di essi sono saliti sul podio. Il raccontogare – Fonte Fidal.fidal.it La giornata di gare era valida come CdS di, terza prova, dei 10 km U18,giovanile dedicato, appunto, a Pastorini e come finale delnazionale individuale cadetti. Partiamo dalle classifiche:nelpergiovanile per il, dietro a Lombardia e Puglia. Terzi al femminile e al maschile nelle classifiche dedicate.secondo nel 52esimoSerafino Orlini e quarto nel 18esimo “Simona Orlini“.