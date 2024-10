Gaeta.it - Tempesta a Senigallia: Un Albero Caduto Danneggia Auto e Complica la Circolazione

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente ondata di maltempo che ha colpito, in provincia di Ancona, ha portato con sé gravi danni e disagi. Nella notte, intorno alle 4:00, un grosso pino alto circa dieci metri è, colpendo duemobili parcheggiate in via Piero della Francesca, nella zona di Cesanella. Fortunatamente, non si sono registrati feriti poiché i veicoli erano privi di occupanti al momento dell’incidente. La caduta dell’ha interrotto completamente il traffico nella strada, che rimane attualmente inaccessibile. Il maltempo colpisce: Gli effetti sui viali L’evento di ieri non è stato isolato, poiché la stessa area era già stata segnata da allagamenti seri poche ore prima a causa delle forti piogge.