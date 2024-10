Scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre in Emilia Romagna: stop lezioni a Bologna, l’elenco dei comuni (Di domenica 20 ottobre 2024) Dove resteranno chiuse le Scuole lunedì 21 ottobre per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni in molti comuni dell'Emilia Romagna le lezioni sono sospese, compreso Bologna. L'elenco In aggiornamento. Fanpage.it - Scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre in Emilia Romagna: stop lezioni a Bologna, l’elenco dei comuni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dove resterannolelunedì 21per? A causa delle allerte meteo e dei danni in moltidell'lesono sospese, compreso. L'elenco In aggiornamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna sott’acqua dopo il nubifragio - morto un 20enne a Pianoro. Domani scuole chiuse – Il video - Acqua, acqua ovunque in quantità molto importanti». Ma le nostre forze non sono neanche minimamente sufficienti: abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. A Bologna sono caduti 160 millimetri di pioggia Sull’area metropolitana di Bologna, evidenzia l’Arpae, nelle 24 ore centrali dell’evento – dalle 6 di sabato 19 alle 6 di domenica 20 ottobre – si sono registrate ... (Open.online)

Scuole chiuse a Bologna causa maltempo - Stop alle lezioni, per tutti, nella giornata di domani, 21 ottobre 2024. Lo rende noto palazzo D'Accursio, spiegando che in seguito all’alluvione di sabato "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e... (Bolognatoday.it)

Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna : ecco dove - Pezzo in aggiornamento . Proprio nel Bolognese la situazione più preoccupante: una nuova alluvione ha colpito tutto il territorio. Abbiamo in corso anche una tracimazione in località Motta nel punto della finestra arginale. L’acqua sembra che stia lentamente defluendo, nonostante i livelli dell’Idice rimangono alti, e in giornata arriveranno squadre della protezione civile nazionale con ... (Ilrestodelcarlino.it)