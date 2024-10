Thesocialpost.it - Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria. Usate mazze e catene

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Violentitrasi sono verificati oggi, intorno alle 13, sulla tangenziale di Bari, all’altezza del quartiere Torre a Mare. L’episodio ha causato pesanti disagi al traffico nella zona. I supporter toscani erano in viaggio verso Lecce per assistere alla partita contro i salentini, in programma alle 15 presso lo stadio Via del Mare. Contemporaneamente, isi dirigevano a Nardò (Lecce) per una gara in calendario alla stessa ora. Glie l’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto emerge da video diffusi sui social, i gruppi di, con il volto coperto, si sarebbero affrontati lungo la statale 16 utilizzandoe fumogeni.