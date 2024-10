Sabatini boccia la Juve: «Solo appena sufficiente, Douglas Luiz è in crisi irreversibile» (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla prestazione della Juventus e di Douglas Luiz nella vittoria contro la Lazio Sandro Sabatini ha analizzato a calciomercato.com la vittoria della Juventus contro la Lazio in Serie A. IL COMMENTO – «Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. Così Calcionews24.com - Sabatini boccia la Juve: «Solo appena sufficiente, Douglas Luiz è in crisi irreversibile» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Sandro, noto giornalista, sulla prestazione dellantus e dinella vittoria contro la Lazio Sandroha analizzato a calciomercato.com la vittoria dellantus contro la Lazio in Serie A. IL COMMENTO – «Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione. Così

Sabatini non le manda a dire: «Juve appena sufficiente. Douglas Luiz in crisi quasi irreversibile, è evidente una cosa» - Sabatini non le manda a dire dopo Juve Lazio: il commento del giornalista sulla vittoria dei bianconeri contro la squadra di Baroni Su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha così analizzato la vittoria ... (juventusnews24.com)