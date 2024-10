Ilgiorno.it - Rubano nelle auto in sosta tra Legnano e Castellanza: denunciati tre giovani ladri

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Milano), 20 ottobre 2024 – Giravano nei comuni del territorio alla ricerca divetture da “svuotare”, ma sul loro percorso hanno trovato infine gli agenti del Commissariato di: il poliziotti del Commissariato di, in occasione di un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell'immigrazione clandestina, hanno infatti denunciato in flagranza di reato tre persone di 18, 22 e 28 anni per il reato di tentato furto in concorso. Intorno alle 20.30 di venerdì sera una pattuglia in abiti civili del Commissariatoha intercettato in Via Sabotino, nel parcheggio di una pizzeria, una vettura sospetta con a bordo tre persone: dopo un servizio di appostamento e di pedinamento ingli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato le persone sospette in via Mulini a, nel parcheggio dell'Ospedale.