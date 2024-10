Roma-Inter, la Curva Sud entra 15' dopo in segno di protesta: "Schifati da questa dirigenza" (Di domenica 20 ottobre 2024) Come anticipato nei giorni scorsi, la Curva Sud dello stadio Olimpico, sede storica del tifo organizzato della Roma, prosegue nella sua protesta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Come anticipato nei giorni scorsi, laSud dello stadio Olimpico, sede storica del tifo organizzato della, prosegue nella sua

Roma-Inter - perché la Curva Sud è vuota? I motivi della protesta - Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”, spiegano gli ultras giallorossi. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti. Il settore che ospita il tifo più acceso del pubblico giallorosso sarà infatti assente per uno spezzone di gara. . “Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma ... (Sportface.it)

Roma - la Curva Sud contro i Friedkin : “C’è disorganizzazione societaria - vogliamo un cambio di rotta” - Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso. Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i ... (Ilnapolista.it)

Roma - nuova protesta della Curva contro l’Inter : «Fuori dallo stadio!» - Roma-Inter si giocherà domenica sera per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I tifosi giallorossi sottolineano anche una disorganizzazione all’interno della società , sia per quanto riguarda il merchandising – considerato inadeguato – e la scelta di alcune figure ritenute non idonee a rappresentare la Roma. (Inter-news.it)