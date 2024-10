Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne: “Per grazia di Dio e/o pura fortuna, sono ancora qui” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Come dare un senso alla tragedia di Liam Payne?”. Con queste parole cariche di dolore, Robbie WilLiams ha rotto il silenzio sulla morte prematura del cantante degli One Direction, condividendo un toccante omaggio su Instagram. L’autore di “Angels“, 50 anni, ha confessato di essere ancora in uno stato di “shock, tristezza e confusione” per la scomparsa di Liam, avvenuta a soli 31 anni dopo esser precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires. “Ho incontrato i ragazzi a The X Factor e li ho ‘guidati'”, ha ricordato Robbie, riferendosi al suo ruolo di mentore della boy band. “Erano tutti simpatici e adorabili. Mi è piaciuto prenderci in giro in modo leggero, e ho pensato a tutte le volte che ero io quel ragazzo che prendeva in giro le popstar che mi avevano preceduto quando ero nei Take That”. Ilfattoquotidiano.it - Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne: “Per grazia di Dio e/o pura fortuna, sono ancora qui” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Come dare un senso alla tragedia di?”. Con queste parole cariche di dolore,ha rotto il silenzio sullaprematura del cantante degli One Direction, condividendo un toccante omaggio su Instagram. L’autore di “Angels“, 50 anni, ha confessato di esserein uno stato di “shock, tristezza e confusione” per la scomparsa di, avvenuta a soli 31 anni dopo esser precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires. “Ho incontrato i ragazzi a The X Factor e li ho ‘guidati'”, ha ricordato, riferendosi al suo ruolo di mentore della boy band. “Erano tutti simpatici e adorabili. Mi è piaciuto prenderci in giro in modo leggero, e ho pensato a tutte le volte che ero io quel ragazzo che prendeva in giro le popstar che mi avevano preceduto quando ero nei Take That”.

