Rissa a pochi metri dal centro commerciale: 15enne accoltellato (Di domenica 20 ottobre 2024) Sangue a via San Salvatore, a Casoria, nei pressi di un centro commerciale per un minorenne ferito. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima fosse scoppiata una Rissa tra giovani. Ad avere la peggio un 15enne che veniva ferito da un fendente all'altezza del

Rissa notturna a Napoli : giovanissimi protagonisti di una violenta lite in centro - I dettagli emergono da un intervento tempestivo, che ha portato all’identificazione di sei ragazzi coinvolti nell’incidente. Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità del quartiere Chiaia a Napoli, quando una rissa tra adolescenti è stata segnalata alle autorità. (Gaeta.it)

Rissa in centro e aggressione con martello : gli indagati scelgono di non rispondere - Questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo, si sono svolti gli interrogatori di Vittorio Casanova, Elpidio Galluccio e Antonio Flammia. Gli indagati hanno scelto di non rispondere alle domande del gip del tribunale di Avellino... (Avellinotoday.it)

Legnano - rissa in piano centro : 21enne preso a calci - pugni e bottigliate - L’intervento della polizia è stato necessario per sedare il tumulto, che ha visto un giovane di 21 anni vittima di calci, pugni e, soprattutto, di una bottigliata che gli ha causato una profonda ferita lacero-contusa al braccio e alla mano, con abbondante perdita di sangue. 30, in via De Gasperi, nel cuore della città del Carroccio. (Ilgiorno.it)