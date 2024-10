Quotidiano.net - Priolo: criticità in 13 Comuni, caduti 175 mm d'acqua

(Di domenica 20 ottobre 2024) "Sonoin pochissime ore 175 millimetri di, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamoabbastanza rilevanti in 13, sia di pianura ma soprattutto di collina". Lo ha detto Irene, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, collegata con Progress a Skytg24. "Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni. Bologna nella sua interezza di Città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamoanche nel Reggiano e nel Modenese. Al momento in Romagna la situazione è sotto controllo".