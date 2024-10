Prato, il derby numero 100 con la Pistoiese si chiude a reti bianche (Di domenica 20 ottobre 2024) Prato, 20 ottobre 2024 - Il derby numero 100 fra Prato e Pistoiese va in archivio sullo 0-0. Alla prima con mister Mariotti in panchina, i biancazzurri dominano, ma non trovano il gol. Un punto che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e che arriva al termine di una settimana complicata per l'ambiente. Da segnalare la contestazione nei confronti del presidente Commini da parte della Curva Ferrovia. La cronaca Oltre ai classici cori di scherno fra le tifoserie, il pre gara è animato da qualche canto di contestazione da parte della Curva Ferrovia nei confronti del presidente Stefano Commini. Per la prima occasione del match bisogna attendere appena due minuti: cross dalla sinistra di Limberti per Giusti, che impegna severamente Cecchini. Subito dopo è Marigosu a provarci da dentro l’area, ma il suo destro è sballato. Sport.quotidiano.net - Prato, il derby numero 100 con la Pistoiese si chiude a reti bianche Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Il100 frava in archivio sullo 0-0. Alla prima con mister Mariotti in panchina, i biancazzurri dominano, ma non trovano il gol. Un punto che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e che arriva al termine di una settimana complicata per l'ambiente. Da segnalare la contestazione nei confronti del presidente Commini da parte della Curva Ferrovia. La cronaca Oltre ai classici cori di scherno fra le tifoserie, il pre gara è animato da qualche canto di contestazione da parte della Curva Ferrovia nei confronti del presidente Stefano Commini. Per la prima occasione del match bisogna attendere appena due minuti: cross dalla sinistra di Limberti per Giusti, che impegna severamente Cecchini. Subito dopo è Marigosu a provarci da dentro l’area, ma il suo destro è sballato.

