Ilfattoquotidiano.it - “Pianificava un attentato all’Ambasciata israeliana di Berlino”, fermato 28enne. È accusato di avere legami con lo Stato Islamico

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Per la Germania proteggere le istituzioni israeliane è una priorità“. Questo il commento del Ministro di Giustizia tedesco, Marco Buschmann, in seguito al fermo di un giovanedi aver pianificato uncontro l’Ambasciata. L’uomo, undi origini libiche è sospettato dicon il sedicenteed èsabato a Bernau, una cittadina poco fuori. Lo riporta Blind. In una dichiarazione diffusa via X l’ambasciatore israeliano a, Ron Prosor, ha ringraziato le autorità tedesche che “garantiscono la sicurezza della nostra ambasciata”. Il giovane ènell’ambito di un’operazione anti terrorismo ma al momento non è chiaro se il soggetto intendesse agire con armi o se avesse fabbricato un ordigno esplosivo.