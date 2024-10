Moto3, David Alonso conquista anche Phillip Island ed eguaglia Valentino Rossi. 4° Nepa (Di domenica 20 ottobre 2024) Sempre lui. David Alonso prosegue nella sua marcia trionfale in questa stagione di Moto3. Nel GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2024, il colombiano del Team Aspar ha festeggiato al meglio quanto aveva già ottenuto in precedenza, ovvero il titolo mondiale. Alonso, infatti, ha conquistato l’11° successo in questo campionato sulla CFMOTO, dando un’altra dimostrazione del suo grande talento. Il sudamericano, a poche tornate dalla conclusione, ha salutato la compagnia e, mettendo di traverso la propria moto, si è imposto con 2.936 e 2.939 di margine sugli spagnoli Dani Holgado (Red Bull GasGas Tech3) e Adran Fernandez (Leopard Racing). Un risultato storico per il colombiano perchè mai nessuno in Moto3 era stato in grado vincere 11 gare nello stesso anno. Nel suo caso, si deve scomodare Valentino Rossi, con le sue undici affermazioni nella classe leggera (125cc) nel 1997. Oasport.it - Moto3, David Alonso conquista anche Phillip Island ed eguaglia Valentino Rossi. 4° Nepa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sempre lui.prosegue nella sua marcia trionfale in questa stagione di. Nel GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2024, il colombiano del Team Aspar ha festeggiato al meglio quanto aveva già ottenuto in precedenza, ovvero il titolo mondiale., infatti, hato l’11° successo in questo campionato sulla CFMOTO, dando un’altra dimostrazione del suo grande talento. Il sudamericano, a poche tornate dalla conclusione, ha salutato la compagnia e, mettendo di traverso la propria moto, si è imposto con 2.936 e 2.939 di margine sugli spagnoli Dani Holgado (Red Bull GasGas Tech3) e Adran Fernandez (Leopard Racing). Un risultato storico per il colombiano perchè mai nessuno inera stato in grado vincere 11 gare nello stesso anno. Nel suo caso, si deve scomodare, con le sue undici affermazioni nella classe leggera (125cc) nel 1997.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moto3 : ora David Alonso può andare a caccia del record. A Phillip Island si può scrivere la storia - Proprio così. Al momento il conto dei trionfi è a quota dieci, stesso numero raggiunto in passato da Joan Mir nel 2017, da Marc Marquez nel 2010 e da Fausto Gresini nel 1987. Ma le possibilità di una top 3, in una classe imprevedibile come la Moto3, sono sempre dietro l’angolo. Ma con ancora quattro gare ancora da correre è lecito che il centauro riscriva totalmente la storia della specialità, ... (Oasport.it)

Perché David Alonso è nato a Madrid - ma è colombiano : alla scoperta del campione del mondo di Moto3 - 10 vittorie in 16 gare, soprattutto in una categoria come la Moto3, rappresentano un rendimento strepitoso e con pochi precedenti nella storia. Il colombiano ha stabilito diversi record di precocità nelle categorie propedeutiche, per poi dimostrare presto il suo talento cristallino anche al “piano di sopra”. (Oasport.it)

Classifica Mondiale Moto3 2024 : David Alonso certo del titolo dopo Motegi - +109 su Holgado - Sono previsti ben 21 Gran Premi, che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Chi riuscirà a emergere? Quali saranno i giovani che si metteranno in luce e lanceranno un chiaro messaggio in vista di un possibile passaggio alle categorie superiori? Di seguito la classifica del Mondiale Moto3 2024. (Oasport.it)