Mister Movie | Addio a Adamo Dionisi com’è morto l’attore di Suburra

Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Addio ad Adamo Dionisi: il volto di Suburra ci lascia Il mondo del cinema piange la scomparsa di Adamo Dionisi, avvenuta domenica 20 ottobre a Roma. l'attore, noto al grande pubblico per il ruolo del potente boss Manfredi Anacleti nella serie tv "Suburra", aveva 59 anni. Una vita intensa Nato a Roma, Dionisi ha vissuto un'esistenza intensa e ricca di contrasti. Dopo un passato da capo ultrà della Lazio e un periodo in carcere, ha scoperto una nuova passione: la recitazione. Proprio dietro le sbarre, infatti, ha iniziato a recitare in alcune pièces teatrali, scoprendo un talento nascosto. Dalla strada al grande schermo Uscito di prigione, Dionisi ha deciso di dedicarsi completamente alla carriera di attore. Il suo esordio cinematografico risale al 2008 con il film "Chi nasce tondo".

Chi era Adamo Dionisi - l’attore di Suburra che iniziò a recitare in carcere - Dionisi è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli, dove si trovava ricoverato a causa di una malattia da poco scoperta. Ancora, Morrison, nel 2021, il primo film diretto dal musicista Federico Zampaglione e, ancora, Martedì e Venerdì, diretto da un altro musicista, Fabrizio Moro. L’indimenticabile ruolo in Suburra Il volto duro, l’espressione da cattivo ragazzo, l’accento verace e ... (Dilei.it)

È morto a 59 anni Adamo Dionisi - il boss Manfredi di Suburra : il passato da capo ultrà degli Irriducibili della Lazio - l’arresto per droga e la recitazione scoperta a Rebibbia - Dionisi interpreterà anche piccole parti in La trattativa della Guzzanti e Pasolini di Abel Ferrara. Espressività torva, screpolature e allure pasoliniane, presenza borgatara alla Citti, Dionisi aveva trovato in pochi anni il suo spazio attoriale in tutti quei gangster movie capitolini diventati un must tra cinema e serie tv/web. (Ilfattoquotidiano.it)

Adamo Dionisi - luci e ombre del celebre attore : gli anni in curva - il teatro e il cinema come salvezza dal carcere - Altrove no, visto che non è sempre stato sotto le luci della ribalta. Il grande pubblico lo ricorda anche per Enea, l’ultimo film di Pietro Castellitto, che lo vede mettersi in mostra accanto ad altri volti noti fra cui il padre dello stesso regista, Sergio Castellitto; Dionisi figura anche in Martedì e Venerdì, celebre lungometraggio con Edoardo Pesce, meno recenti sono le apparizioni in ... (Cityrumors.it)