**Migranti: Meloni posta mail giudice, premier 'più pericolosa di Berlusconi'** (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "'Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione ()'. Così un esponente di Magistratura democratica'". Si legge in un post sui social della premier Giorgia Meloni che rilancia uno stralcio della mail del magistrato Marco Patarnello, pubblicata oggi da Il Tempo con il titolo 'Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio'. Liberoquotidiano.it - **Migranti: Meloni posta mail giudice, premier 'più pericolosa di Berlusconi'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "'non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione ()'. Così un esponente di Magistratura democratica'". Si legge in un post sui social dellaGiorgiache rilancia uno stralcio delladel magistrato Marco Patarnello, pubblicata oggi da Il Tempo con il titolo 'oggi è un pericolo più forte di. Dobbiamo porre rimedio'.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan – Chukwuemeka piace molto : ma c’è una concorrente pericolosa - Carney Chukwuemeka è un profilo che piace molto al Milan, ma i rossoneri dovranno superare una concorrente molto pericolosa. (Pianetamilan.it)

“Sono una sociopatica narcisista maligna e sono molto pericolosa. Ecco come proteggersi da persone come me” : il monito di questa ragazza di 26 anni è virale - Fatto sta che ha postato un video in cui non solo ammette il disturbo ma fornisce anche consigli su come limitarne gli effetti dannosi. Ma attenzione: agire così comporta dei rischi e non può essere un obiettivo a lungo termine: “Se il narcisista maligno – prosegue Delta – si rende conto che lo stai manipolando, questo potrebbe avere conseguenze disastrose”. (Ilfattoquotidiano.it)

Calciomercato Milan – Samardzic - spunta una concorrente molto pericolosa - Il Milan sarebbe ancora interessato a Lazar Samardzic, ma sarebbe anche spuntata una concorrente piuttosto pericolosa per il serbo. (Pianetamilan.it)