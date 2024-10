Medio Oriente, Netanyahu contro alleati dell’Iran: “Hanno tentato di assassinarmi” (Di domenica 20 ottobre 2024) Netanyahu ha promesso che Israele continuerà a combattere contro il terrorismo, eliminando i terroristi e liberando gli ostaggi a Gaza L'articolo Medio Oriente, Netanyahu contro alleati dell’Iran: “Hanno tentato di assassinarmi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, Netanyahu contro alleati dell’Iran: “Hanno tentato di assassinarmi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha promesso che Israele continuerà a combattereil terrorismo, eliminando i terroristi e liberando gli ostaggi a Gaza L'articolo: “di” proviene da Il Difforme.

Medioriente - Crosetto : “Drone contro Netanyahu rende lavoro più difficile” - Sicuramente quella notizia di oggi rende tutti noi un po’ meno ottimisti di quanto potevamo essere ieri, ma siamo abituati negli ultimi due anni su tutti i fronti a vedere scavalcate ogni giorno linee rosse e a vedere rarissimi momenti di ottimismo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in conferenza stampa al G7 della Difesa. (Lapresse.it)

Medioriente : media - diffusi documenti Usa su piani Israele contro Iran - È quanto afferma Barak Ravid, giornalista di Axios. Ieri un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator’ aveva affermato di aver ricevuto da una fonte dell’intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per un attacco all’Iran. (LaPresse) – I funzionari Usa sarebbero estremamente preoccupati per una potenziale grave violazione della sicurezza degli Stati Uniti dopo che due ... (Lapresse.it)

G7 a Napoli - Crosetto : “Una sfida per la libertà contro l’aggressione all’Ucraina e le tensioni in Medio Oriente” - La sicurezza è alla base delle società: semplicemente non può esserci sviluppo senza di essa”, ha specificato Crosetto, riferendosi ai tragici eventi internazionali degli ultimi due anni. Guido Crosetto ha infatti accolto il suo omologo ucraino, Rustem Umjerov, ribadendo il supporto dell’Italia all’Ucraina e il ministro della difesa britannico John Healey, con cui ha raccontato di aver ... (Secoloditalia.it)