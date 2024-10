Media Libano, 'raid aerei israeliani nel sud di Beirut' (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato questa mattina due raid nel sud di Beirut dopo che l'esercito (Idf) aveva avvertito i civili di evacuare la roccaforte del movimento libanese Hezbollah: lo riportano i Media statali libanesi. "aerei nemici (israeliani) hanno effettuato due attacchi questa mattina sui sobborghi meridionali di Beirut, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale a Haret Hreik", vicino a una moschea e a un ospedale, ha riferito l'agenzia di stampa nazionale Nna. Quotidiano.net - Media Libano, 'raid aerei israeliani nel sud di Beirut' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato questa mattina duenel sud didopo che l'esercito (Idf) aveva avvertito i civili di evacuare la roccaforte del movimento libanese Hezbollah: lo riportano istatali libanesi. "nemici () hanno effettuato due attacchi questa mattina sui sobborghi meridionali di, uno dei quali ha colpito un edificio residenziale a Haret Hreik", vicino a una moschea e a un ospedale, ha riferito l'agenzia di stampa nazionale Nna.

Media - almeno 73 morti in raid israeliani a nord di Gaza - Almeno 73 civili palestinesi sono rimasti uccisi questa sera in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un complesso residenziale nella città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Molte persone sono ancora intrappolate sotto le macerie e le squadre di soccorso non riescono a raggiungerle. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa e al Jazeera. (Quotidiano.net)

Medioriente : media - raid Israele nel sud di Beirut - Roma, 16 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane sarebbero tornate a colpire Beirut nell’ambito della loro compagna contro Hezbollah. (Lapresse.it)

Media - '45 vittime nei raid di Israele oggi a Gaza - Il bilancio delle vittime odierne degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito ad almeno 45, riferiscono ad Al Jazeera fonti mediche palestinesi. . Ed è salito a 11 il bilancio dei morti in un altro attacco israeliano contro una casa nella zona di al-Faluja, sempre a Jabalia. Inoltre, tre palestinesi sono morti e diversi sono rimasti feriti in seguito ad un attacco aereo nel ... (Quotidiano.net)