Marotta lancia l'sos sperando Gravina ascolti: «Si gioca troppo, il numero delle partite deve diminuire»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il presidente dell’Inter Beppeha parlato ai microfoni di Dazn, prima della sfida esterna contro la Roma valida per l’ottava giornata di Serie A.ha parlato della necessità di ridurre ildia seguito di un calendariofitto che ha già provocato parecchi infortuni.: «Dobbiamo sederci a un tavolo» Come vanno gestiti i tanti impegni? «Innanzitutto bisogna dire che itori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendarioessere più morbido». Aveteidee? «Esiste un’attività interna dei club nazionali, interna dell’Uefa e della Fifa. Il, il calcio è diventato più veloce e ci sono più contrasti.