Maltempo, situazione critica in Emilia-Romagna: 80 millimetri di pioggia in 4 ore (Di domenica 20 ottobre 2024) Italia nella morsa del Maltempo. situazione critica in Emilia Romagna dove sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore. In provincia di Reggio Emilia sono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza e i carabinieri collaborano con Protezione civile ed enti competenti per le operazioni soccorso. In mattinata il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco ha firmato un’ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il “pericolo imminente”. Lapresse.it - Maltempo, situazione critica in Emilia-Romagna: 80 millimetri di pioggia in 4 ore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Italia nella morsa delindove sono caduti 80diin 4 ore. In provincia di Reggiosono tenuti sotto controllo il Torrente Tresinaro e i fiumi Secchia ed Enza e i carabinieri collaborano con Protezione civile ed enti competenti per le operazioni soccorso. In mattinata il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco ha firmato un’ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone sottolineando il “pericolo imminente”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo in Emilia-Romagna : violenti disagi alla circolazione ferroviaria e attivazione di servizi bus - In risposta a tale situazione, è stato attivato un servizio spola con bus per garantire la mobilità ai pendolari e ai viaggiatori. Anche in questo caso è stato attivato un servizio sostitutivo di bus. Aggiornamenti sulle tratte ferroviarie Non solo la linea Porrettana ha subito interruzioni; anche la Rimini-Ravenna ha registrato un’interruzione del traffico dalle 16. (Gaeta.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : Bologna sotto assedio dopo un’altra ondata di piogge torrenziali - Anche la cittadinanza ha partecipato attivamente, creando reti di solidarietà per sostenere i più colpiti. Le incertezze legate al cambiamento climatico rendono la necessità di azioni concrete e tempestive ancora più impellente, in un contesto in cui il maltempo sembra diventare sempre più frequente e intenso. (Gaeta.it)

Maltempo : 20enne morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Oggi e domani allerta gialla in Calabria - Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. . Secondo quanto ricostruito,. . Il ragazzo, 20enne, si chiamava Simone Farinelli. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo.  Era nato in provincia di Brescia, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia. (Gazzettadelsud.it)