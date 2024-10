Quifinanza.it - Maltempo, alluvioni a Bologna e Cesenatico: treni sospesi e blackout

(Di domenica 20 ottobre 2024) Non c’è tregua pere dintorni: la pioggia incessante continua a trasformare strade, case e binari in un mare in piena. A un mese dall’alluvione di settembre, il capoluogo dell’Emilia-Romagna si ritrova di nuovo sotto assedio. Il meteo sembra non voler dare respiro, e mentre i cittadini lottano per mettere in salvo il possibile, i trasporti collassano, i soccorsi arrancano e l’acqua continua a cadere come un nemico implacabile. Per dare uno sguardo più generale, oggi l’Italia si sveglia letteralmente sott’acqua. Da Nord a Sud, temporali e inondazioni stanno travolgendo il paese senza risparmiare nessuna regione. La Sicilia, dopo mesi di siccità, si ritrova improvvisamente sommersa da piogge torrenziali, mentre il Nord è in ginocchio: danni incalcolabili, evacuazioni a raffica, ebloccati lungo le principali tratte ferroviarie.