“Lo hanno lasciato solo in uno stato psicotico con un balcone aperto. Come dargli una pistola carica. Liam Payne avrebbe potuto salvarsi”: lo sfogo di una fonte vicina alla famiglia (Di domenica 20 ottobre 2024) “Se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando è crollato nella hall dell’hotel invece di riportarlo nella sua stanza e lasciarlo lì da solo, in uno stato psicotico, sarebbe ancora con noi”. Liam Payne, deceduto pochi giorni fa dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, poteva essere salvato. È la convinzione, riportata dal Daily Mail, di alcune persone che lo conoscevano bene e gli stavano vicino. “Liam non doveva morire. Liam non voleva morire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai suicidato. Guardava al futuro, voleva vederlo”. Secondo alcune fonti, dunque, l’artista non avrebbe voluto togliersi la vita. E, anche dopo l’autopsia preliminare (in attesa di esami più approfonditi), la sua morte è ancora avvolta nel mistero. Ilfattoquotidiano.it - “Lo hanno lasciato solo in uno stato psicotico con un balcone aperto. Come dargli una pistola carica. Liam Payne avrebbe potuto salvarsi”: lo sfogo di una fonte vicina alla famiglia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando è crollato nella hall dell’hotel invece di riportarlo nella sua stanza e lasciarlo lì da, in uno, sarebbe ancora con noi”., deceduto pochi giorni fa dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, poteva essere salvato. È la convinzione, riportata dal Daily Mail, di alcune persone che lo conoscevano bene e gli stavano vicino. “non doveva morire.non voleva morire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai suicidato. Guardava al futuro, voleva vederlo”. Secondo alcune fonti, dunque, l’artista nonvoluto togliersi la vita. E, anche dopo l’autopsia preliminare (in attesa di esami più approfonditi), la sua morte è ancora avvolta nel mistero.

