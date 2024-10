LIVE Milano-Novara 2-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le Zanzare vincono un match infinito! (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:50 Novara ha fatto la differenza grazie ad un enorme prestazione di Tatiana Tolok, autrice di 30 punti. Le statistiche parlano di 72 attacchi vincenti, 13 muri, 4 ace e 36 errori di Novara, contro i 64 attacchi vincenti, 14 muri, 4 ace e 35 errori di Milano. 18:48 Novara sale al quinto posto in classifica con 6 punti, in attesa della conclusione delle altre sfide della terza giornata. 12-15 Murone di Squarcini su Daalderop, Novara vince un match infinito! 12-14 Ishikawa trova le mani del muro e spedisce nuovamente Novara a match-point. 12-13 Dopo un’attenta revisione al challenge l’attacco di Tolok è stato giudicato out. 11-13 Mani-out di Tolok, cambio palla perfetto per Novara. Oasport.it - LIVE Milano-Novara 2-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le Zanzare vincono un match infinito! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questoe vi augura un buon proseguimento di serata. 18:50ha fatto la differenza grazie ad un enorme prestazione di Tatiana Tolok, autrice di 30 punti. Le statistiche parlano di 72 attacchi vincenti, 13 muri, 4 ace e 36 errori di, contro i 64 attacchi vincenti, 14 muri, 4 ace e 35 errori di. 18:48sale al quinto posto in classifica con 6 punti, in attesa della conclusione delle altre sfide della terza giornata. 12-15 Murone di Squarcini su Daalderop,vince un! 12-14 Ishikawa trova le mani del muro e spedisce nuovamente-point. 12-13 Dopo un’attenta revisione al challenge l’attacco di Tolok è stato giudicato out. 11-13 Mani-out di Tolok, cambio palla perfetto per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25 - 32-30 - 22-25 - 31-29 - 7-9) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - 00 – Lorenzo Bernardi (Novara) inizia con Bosio al palleggio, Tolok opposto, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici, Aleksic e Squarcini al centro, De Nardi il libero. . Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Lorenzo Bernardi, che va a caccia di una grande prestazione per strappare punti importanti ad una delle favorite del campionato. (Sportface.it)

LIVE Milano-Novara 2-2 - A1 volley femminile in DIRETTA : 31-29 - le padrone di casa portano un match infinito al tie-break - 5-4 Si ferma in rete il servizio di Alsmeier. 26-26 Tolok schianta un attacco sulla linea, challenge di Milano non vincente. 4-6 Cazaute colpisce l’antenna. 6-3 Lunga la battuta di Alsmeier. 9-9 Fast vincente di Squarcini, si torna in parità . Si tratta di due squadre accumunate dal fattore infortuni, se per Milano Egonu resterà sicuramente ai box ancora per qualche giornata, Novara si è ... (Oasport.it)

LIVE – Milano-Novara 2-2 (21-25 - 32-30 - 22-25 - 31-29) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dall’impegno infrasettimanale che ha anticipato l’ultima giornata di andata in vista del Mondiale per Club di dicembre, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. 00 di domenica 20 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. (Sportface.it)