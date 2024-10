LIVE – Messina-Monopoli 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Messina-Monopoli, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i peloritani, che hanno vinto soltanto una partita fin qui ma che spesso mettono in campo prestazioni importanti, ospitano l’ambiziosa squadra pugliese che si trova al quarto posto con 17 punti ed è in gran forma. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Messina-Monopoli Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Messina-Monopoli 0-0 1? – Via al match! 17.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale di Messina-Monopoli! LIVE – Messina-Monopoli 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della. Allo stadio Franco Scoglio-San Filippo i peloritani, che hanno vinto soltanto una partita fin qui ma che spesso mettono in campo prestazioni importanti, ospitano l’ambiziosa squadra pugliese che si trova al quarto posto con 17 punti ed è in gran forma. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 1? – Via al match! 17.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti allatestuale di0-0,) SportFace.

