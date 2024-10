Licata sott'acqua, anche il sindaco dà una mano a spalare: "Speriamo di liberare il mercato ortofrutticolo" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Stiamo lavorando in mezzo al fango, il mercato ortofrutticolo di via Giarretta e la vicina stazione ferroviaria sono sott'acqua e pieni di rifiuti. Ci sono tanti mezzi, tanti volontari e tutti i dipendenti comunali. Speriamo di riuscire a liberare il mercato ortofrutticolo entro le prossime ore Agrigentonotizie.it - Licata sott'acqua, anche il sindaco dà una mano a spalare: "Speriamo di liberare il mercato ortofrutticolo" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Stiamo lavorando in mezzo al fango, ildi via Giarretta e la vicina stazione ferroviaria sonoe pieni di rifiuti. Ci sono tanti mezzi, tanti volontari e tutti i dipendenti comunali.di riuscire ailentro le prossime ore

