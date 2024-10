Le esplode la sigaretta elettronica mentre fuma, 20enne gravemente ferita finisce in ospedale (Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi a Palermo una ragazza di vent'anni è finita all'ospedale a causa di una sigaretta elettronica esplosale in viso mentre fumava. L'esplosione del dispositivo ha provocato una grave ferita alla bocca della giovane, che è stata soccorsa poco dopo. Fanpage.it - Le esplode la sigaretta elettronica mentre fuma, 20enne gravemente ferita finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi a Palermo una ragazza di vent'anni è finita all'a causa di unaesplosale in visova. L'esplosione del dispositivo ha provocato una gravealla bocca della giovane, che è stata soccorsa poco dopo.

Paura in piazza Olivella - esplode una sigaretta elettronica : ferita una ragazza - Un forte scoppio, seguito da una nuvola di fumo, ha spaventato tutti in piazza Olivella. E' successo verso l'ora di pranzo, con la zona affollata di turisti.