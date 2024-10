Lavora per anni al pronto soccorso senza il giusto riposo: medico risarcito per 100mila euro per lo stress (Di domenica 20 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Napoli ha condannato l'Asl Na 3 a pagare un risarcimento di 100mila euro al medico responsabile del pronto soccorso. Secondo i giudici, la dirigenza lo avrebbe spinto per anni a Lavorare per più ore di quante previste dal contratto senza rispettare la normativa europee sul riposo. Fanpage.it - Lavora per anni al pronto soccorso senza il giusto riposo: medico risarcito per 100mila euro per lo stress Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Napoli ha condannato l'Asl Na 3 a pagare un risarcimento dialresponsabile del. Secondo i giudici, la dirigenza lo avrebbe spinto perre per più ore di quante previste dal contrattorispettare la normativapee sul

