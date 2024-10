La versione restaurata di "Full Metal Jacket" al Rouge et Noir: al Supercineclub E di Stanley Kubrick (Di domenica 20 ottobre 2024) Acclamato dalla critica come uno dei migliori film di guerra, lunedì 21 ottobre al Supercineclub la versione restaurata di Full Metal Jacket, il capolavoro del 1987 con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio. Ennesima perla di Stanley Kubrick che ritorna ad affrontare il tema della Palermotoday.it - La versione restaurata di "Full Metal Jacket" al Rouge et Noir: al Supercineclub E di Stanley Kubrick Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Acclamato dalla critica come uno dei migliori film di guerra, lunedì 21 ottobre alladi, il capolavoro del 1987 con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio. Ennesima perla diche ritorna ad affrontare il tema della

