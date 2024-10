Gaeta.it - La comunità di Catasco di Garzeno vive nel terrore dopo l’omicidio dell’ex vice sindaco

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella piccola e tranquilla località didi, in provincia di Como, la paura si è trasformata in un’angoscia palpabile per i suoi 120 abitanti.di Candido Montini, exdi 76 anni, avvenuto quasi un mese fa, ha lasciato lascossa e in stato di allerta. Con 20 coltellate inferta, la brutale aggressione ha suscitato interrogativi non solo sulla sicurezza del luogo, ma anche su chi possa essere il responsabile di un crimine tanto atroce. Le indagini sono attualmente in corso e, per cercare di giungere a una risoluzione, si sta procedendo con la raccolta di campioni di DNA tra i residenti, una tecnica già vista in casi di rilevanza mediatica come quelli di Yara Gambirasio e Sharon Verzeni.