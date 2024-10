Corrieretoscano.it - Isola d’Elba, smottamenti in serie sulla provinciale 25 per il maltempo

(Di domenica 20 ottobre 2024) MARCIANA MARINA – Ilche nella giornata di sabato (19 ottobre) ha colpito l’, ha provocato unadi problemi25, in particolar nel tratto più occidentale. Uno smottamento, in località Patresi, ha causato la frana di un albero che ha occupato gran parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operai provinciali del distretto elbano, coordinati dal sorvegliante stradale Moreno Bernotti, in collaborazione con il Comune di Marciana. La strada è comunque aperta e nel tratto interessato si procede a senso unico alternato, regolato da semafori, con velocità limitata a 30 chilometri all’ora. Su gran parte della provincialie 25, nel tratto Sant’Andrea-Pomonte, sono presenti piccoli, con detriti e fangocarreggiata. L’invito agli automobilisti a procedere a velocità moderata facendo attenzione all’asfalto scivoloso.