Inter, Inzaghi: "Se Lautaro continuerà così vincerà il Pallone d'Oro" (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora una vittoria per l`Inter di Simone Inzaghi, che dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ha messo in fila solo successi: dopo quelli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora una vittoria per l`di Simone, che dopo la sconfitta nel derby contro il Milan ha messo in fila solo successi: dopo quelli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SudTirol-Pisa : le probabili formazioni | Inzaghi : "Curioso di vedere come ripartiremo dopo la sosta" - La capolista sabato 19 ottobre tornerà in campo a Bolzano, allo stadio Druso: i nerazzurri se la vedranno con. . Il Pisa Sporting Club riaccende i fari sul suo percorso nel torneo cadetto, vissuto osservando tutti dall'alto in basso nelle prime otto giornate. . Sosta archiviata, campionato nel mirino. (Pisatoday.it)

Inchiesta Doppia Curva : dopo Inzaghi e Zanetti - anche Calhanoglu in questura. Gli ultimi aggiornamenti - Nella richiesta di custodia cautelare, i pm Storari e Ombra affermano che l’Inter “di fatto finanzia” il business illegale degli ultrà. L. Il Procuratore federale Giuseppe Chiné ha già richiesto tutta la documentazione alla giustizia ordinaria per valutare eventuali condotte sanzionabili in ambito sportivo. (Calciomercato.it)

Inchiesta ultras - dopo Inzaghi e Zanetti sarà ascoltato Calhanoglu! Il motivo - Anche il difensore del Milan Davide Calabria e l’ex interista Milan Skriniar sono stati convocati e saranno sentiti nei prossimi giorni. L’indagine ha preso una piega più ampia quando gli atti sono stati trasferiti a Roma, nella Commissione parlamentare antimafia, sollevando così ulteriori interrogativi sui legami tra il mondo delle tifoserie e figure vicine ai club. (Inter-news.it)