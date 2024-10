Incidente moto contro auto: morto Mirco Trevisan, ferita in modo grave la moglie (Di domenica 20 ottobre 2024) FIESSO D'ARTICO - Incidente mortale nell'incrocio tra via Barbariga e via Conte di Cavour a Fiesso d'Artico intorno alle 14.20 di oggi, domenica 20 ottobre. Coinvolti Ilgazzettino.it - Incidente moto contro auto: morto Mirco Trevisan, ferita in modo grave la moglie Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) FIESSO D'ARTICO -mortale nell'incrocio tra via Barbariga e via Conte di Cavour a Fiesso d'Artico intorno alle 14.20 di oggi, domenica 20 ottobre. Coinvolti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tragico incidente stradale a Fiesso d’Artico : muore motociclista 46enne e ferita gravemente la compagna - Il violento impatto ha scaraventato Mirco a terra dopo un volo di circa quattro metri, una traiettoria che ha lasciato gli investigatori increduli per la ferocia del colpo. L’Audi, in quel momento, stava per svoltare a sinistra. Ricordo di Mirco Trevisan e reazioni della comunità Mirco Trevisan era un motociclista molto stimato e conosciuto, non solo nella sua comunità ma anche tra gli ... (Gaeta.it)