Incendio notturno a Solofra | due auto distrutte e indagini in corso

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La scorsa notte, la quiete di, cittadina situata in provincia di Avellino, è stata interrotta da unche ha causato la distruzione di due veicoli. Lerità locali si trovano ora a fronteggiare un episodio che solleva interrogativi e richiede approfondite. Le fiamme hanno colpito principalmente due, una Peugeot e una Kia, in via Starze, oltre a danneggiare altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Il violentissimoL’è scoppiato nella tarda notte e ha rapidamente preso piede, provocando danni significativi. I vigili del fuoco del distaccamento disono intervenuti celermente per domare le fiamme e contenere l’