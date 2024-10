Incendio in garage, c'è la spazzatura che va a fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti nel fine settimana appena trascorso a Millan, frazione di Bressanone, dove in un parcheggio sotterraneo, più precisamente in un garage, stava andando a fuoco della spazzatura.Ad intervenire subito non sono stati i vigili del fuoco, che comunque sono giunti Trentotoday.it - Incendio in garage, c'è la spazzatura che va a fuoco Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti nel fine settimana appena trascorso a Millan, frazione di Bressanone, dove in un parcheggio sotterraneo, più precisamente in un, stava andando adella.Ad intervenire subito non sono stati i vigili del, che comunque sono giunti

Auto elettrica prende fuoco nel garage. Casa distrutta dalle fiamme : “Perché può succedere” (VIDEO) - I produttori usano dei procedimenti per evitare l’umidità, ma l’immersione prolungata in acqua stagnante può compromettere le guarnizioni, aumentando la vulnerabilità delle batterie e quindi il conseguente incendio. Ma questo non è servito a mettere in salvo l’auto, che al contatto con l’acqua ha preso fuoco innescando un incendio di vaste proporzioni che ha distrutto la casa della famiglia. (Caffeinamagazine.it)

Fiamme all’interno di un garage a Marlia - l’intervento dei vigili del fuoco - Marlia (Lucca), 2 ottobre 2024 – I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in vi a del Parco a Marlia, con due squadre e due autobotti, per estinguere un incendio sviluppatosi all'interno di un garage. L'auto che si trovava all’interno è andata completamente distrutta. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estinguere le fiamme e ad evitare che queste si espandessero ... (Lanazione.it)

Rogo in garage : va a fuoco una Fiat 500 elettrica. Cosa è successo - Il proprietario, ancora sotto shock, ha raccontato: “Abbiamo sentito un tremore e un’esplosione nel box poco prima di aprire la porta per uscire con mio figlio. La ricostruzione Inizialmente si ipotizzava che l’auto fosse in carica al momento dell’incendio, ma i vigili del fuoco hanno smentito questa versione, confermando che la vettura era stata caricata la sera precedente. (Thesocialpost.it)